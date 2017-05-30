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Авиационный университет Грузии будет готовить вертолетчиков
30.05.2017 21:31
Авиационный университет Грузии в ближайшем будущем начнет подготовку пилотов вертолетов и авиатехников. Сейчас для этого готовится материально-техническая база. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования и науки Грузии.
Уже в сентябре этого года Авиационный университет Грузии осуществит образовательные программы по следующим обновленным учебным направлениям: коммерческий пилот, авиатехник воздушных кораблей и авиационных двигателей, авиатехник обслуживания авионики воздушных кораблей. Педагоги и инструкторы образовательного учреждения пройдут соответствующую переподготовку в соответствии с нормами Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).
Будущие новшества и обновленные учебные программы обсудили состоявшейся конференции, посвященной проекту "Развитие профессиональных TVET программ гражданской авиации Грузии".
Конференцию Авиационный университет Грузии провел вместе с министерством образования и науки Грузии.
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