Авиационный университет Грузии будет готовить вертолетчиков

30.05.2017 21:31 Авиационный университет Грузии в ближайшем будущем начнет подготовку пилотов вертолетов и авиатехников. Сейчас для этого готовится материально-техническая база. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства образования и науки Грузии.



Уже в сентябре этого года Авиационный университет Грузии осуществит образовательные программы по следующим обновленным учебным направлениям: коммерческий пилот, авиатехник воздушных кораблей и авиационных двигателей, авиатехник обслуживания авионики воздушных кораблей. Педагоги и инструкторы образовательного учреждения пройдут соответствующую переподготовку в соответствии с нормами Европейского агентства авиационной безопасности (EASA).



Будущие новшества и обновленные учебные программы обсудили состоявшейся конференции, посвященной проекту "Развитие профессиональных TVET программ гражданской авиации Грузии".



Конференцию Авиационный университет Грузии провел вместе с министерством образования и науки Грузии.















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