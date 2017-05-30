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В Грузии задержали еще двух азербайджанских оппозиционеров - СМИ


30.05.2017   21:57
В Грузии задержаны еще два азербайджанских оппозиционера. Как стало известно haqqin.az, в настоящее время в отделении полиции находятся оппозиционеры Дашгын Агаларлы и Лейла Мустафаева.

Стоит отметить, что Тбилисский апелляционный суд аннулировал статус азербайджанского оппозиционера Дашгына Агаларлы.

Агаларлы был задержан 3 марта 2014 г. по запросу Интерпола при переходе из Турции в Грузию, в Батуми. Правоохранительные органы Грузии сначала хотели выдать Агаларлы Азербайджану, который объявил его в розыск по обвинению в неуплате налогов на 4500 евро. Но затем он был отпущен на свободу.

Сегодня в Тбилиси также был задержан один из главарей антиазербайджанского подполья Афган Мухтарлы.

Ранее о подрывной деятельности Афгана Мухтарлы и Дашгына Агаларлы в своей статье «Антиазербайджанское подполье в Тбилиси: явки, деньги, инструкции» написал глава haqqin.az Эйнулла Фатуллаев.






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