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Элтон Джон проведет концерт в Грузии 16 сентября


31.05.2017   10:26
В Грузии состоится концерт британского певца Элтона Джона. Всемирно известный британский рок-певец, композитор и пианист предстанет перед грузинской аудиторией на Black Sea Arena, предположительно, 16 сентября.

По данным общественного телевидения Грузии, приезд Элтона Джона в Тбилиси организует группа Solo персонального обслуживания «Банка Грузии» и грузинская промоутерская компания Easter Promoution.

Пока "Банк Грузии" не комментирует тему. По информации того же "Общественного вещателя", завтра состоится пресс-конференция в связи с прибытием Элтона Джона.

Организовать приезд в Грузию самого популярного соло-исполнителя Британии компания Eastern Promotion пыталась еще в прошлом году. Однако он запросил слишком высокий, по мнению организаторов, гонорар.






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