ЕС помогает в Грузии с трудоустройством для людей с ограниченными возможностями

31.05.2017 10:33 25 мая в Тбилиси прошла финансируемая ЕС ярмарка вакансий. Более 100 желающих получить работу встретились с 28 потенциальными работодателями из частного сектора. Эта ярмарка вакансий стала логичным продолжением предыдущих ярмарок, которые прошли в регионах и доказали, что являются успешной платформой для налаживания связей между потенциальными работодателями и желающими найти работу людьми с ограниченными возможностями.



На ярмарке присутствовали такие работодатели, как Retail Group Грузия, Adjara Группа (гостиницы Holiday inn, Rooms Hotels, Fabrika), Smart Retail, Wendy’s, Dunkin’ Donuts, Palitra Group, VTB Банк Грузии, Tegeta Motors, Marriott Тбилиси и Courtyard Marriott, предлагая вакансии и программы стажировки для людей с ограниченными возможностями.



Данная ярмарка вакансий была организована в рамках проекта "Образование, трудоустройство и законодательство равных возможностей для людей с ограниченными возможностями" с общим бюджетом в около 378 тыс. евро, финансируемого Европейским Союзом. Целью проекта видится содействие устойчивому, инклюзивному социально-экономическому развитию посредством более эффективного перехода от обучения к трудоустройству. На сегодня 106 человек уже зарегистрировались в базе данных проекта как те, кто активно ищет работу, 195 человек прошли курсы профессиональной подготовки и 127 уже устроились на работу.















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