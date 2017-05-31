Акция в поддержку оппозиционного азербайджанского журналиста пройдет в Тбилиси

31.05.2017 10:56 Грузинские журналисты и представители НПО соберутся сегодня у здания канцелярии правительства, чтобы потребовать от властей объяснений в связи с похищением в Тбилиси оппозиционного азербайджанского журналиста и активиста Афгана Мухтарлы.



Акцию организует Совет хартии журналистской этики Грузии. Организация призывает местных журналистов проявить солидарность и присоединиться к ним сегодня.



«Присоединяйтесь к нам, чтобы выразить протест в связи с исчезновением азербайджанского коллеги, который в течение последних двух лет жил в Грузии. Присоединяйтесь к нам, чтобы поддержать его и потребовать разъяснений от правительства Грузии», — говорится в обращении.



По словам адвоката Неймата Керимли, Мухтарлы был похищен в центре Тбилиси 29 мая неизвестными и вывезен в Азербайджан. Никаких идентификационных документов, как уверяют родственники Мухтарлы, при себе у него не было. В настоящее время журналист находится в центральном управлении Государственной пограничной службы в Баку. Власти Азербайджана обвиняют его в незаконном перевозе денег и незаконном пересечении границы. Защита оппозиционного активиста предполагает, что к похищению журналиста причастны представители грузинских спецслужб.



Ранее Хартия журналисткой этики выступила с чрезвычайным заявлением в связи с произошедшим, призвав власти Грузии провести объективное и незамедлительное расследование.



В организации потребовали дать исчерпывающие ответы на все интересующие общественность вопросы. В частности, объяснить, каким образом смог Мухтарлы попасть в Азербайджан без документов.



«Из-за сложившейся в регионе тяжелой ситуации в области прав человека, журналисты и активисты, которые критически настроены по отношению к правительствам своих стран, часто вынуждены покинуть родину. Грузия становится для них убежищем, где им предоставляется возможность продолжать профессиональную деятельность. Необходимо, чтобы члены правительства заинтересовались произошедшим», — говорится в распространенном Хартией заявлении.



"Новости-Грузия"











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