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Телекомпания Южной Кореи снимает фильм о Грузии
31.05.2017 14:21
Одна из самых рейтинговых кабельных телекомпаний Южной Кореи снимает фильм о туристическом направлении Грузии - сообщили "Интерпрессньюс" в Национальной администрации туризма.
По их информации, особое внимание в фильме будет уделено грузинским блюдам и вину.
"По приглашению Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития в Грузию прибыли девять членов съемочной группы документального фильма телекомпании 4KB. Телекомпания Южной Кореи снимает часовой документальный фильм о Грузии. В фильме особое внимание уделят грузинским блюдам и винам. В рамках пресс-тура представители СМИ посетили Тбилиси, Мцхету, Стефанцминду, Сигнахи, Батуми, и другие регионы Грузии, и сняли туристические достопримечательности.
В рамках тура представителей СМИ встретил руководитель Национальной администрации туризма Георгий Чоговадзе. Для корейских журналистов провели специальные кулинарные мастер-классы"- говорится в информации НАТ Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
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