HRW: Грузия должна расследовать незаконную выдачу азербайджанского журналиста

31.05.2017 17:37 Грузия должна немедленно расследовать незаконную передачу азербайджанского журналиста Баку. Об этом заявил директор отдела правозащитной организации «Human Rights Watch» по Южному Кавказу Георгий Гогия.



Азербайджанский журналист и политический активист Афган Мухтарли был похищен 29 мая в Тбилиси, 30 мая он был арестован в Баку. Мухтарли заявил, что люди, говорящие на грузинском языке, надели ему на голову мешок и избили его.



«Власти Грузии должны немедленно провести расследование, чтобы выяснить, были ли грузинские власти соучастниками незаконной передачи Мухтарли через границу или принимали активное участие в его похищении. У Азербайджана есть практика политически мотивированных преследований в отношении критиков правительства. Human Rights Watch крайне обеспокоена безопасностью Мухтарли. Власти Азербайджана должны немедленно освободить его», - заявил Гогия.















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