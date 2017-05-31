В Грузии проходит Чемпионат Мира по регби U-20

31.05.2017 17:54 Десятый чемпионат Мира по регби U-20 стартовал в среду в Грузии. В матче открытия, который состоялся в Тбилиси, на стадионе "Авчала", встретились действующие чемпионы Мира в этой возрастной категории англичане и команда Самоа, выступающие в группе "А".



Британцы изначально считались фаворитами предстоящего поединка и с первых минут начали оправдывать свой статус, даже несмотря на грозную предматчевую хаку в исполнении Самоа.



За весь первый тайм регбисты из Океании лишь несколько раз смогли пересечь центр поля — все основные события разворачивались на их половине. Об этом свидетельствует и счет, с которым команды ушли на перерыв – 43:3 в пользу сборной Англии.



Второй тайм встречи мало чем отличался от первого. Англичане продолжали доминировать, а представители Океании слабо сопротивляться.



Лишь когда счет стал 60:3, британцы позволили себе немного расслабиться и отдать игровую инициативу. Это привело к тому, что молодежка Самоа смогла занести две попытки и осуществить две реализации.





Правда, и сами англичане в оставшееся время сумели набрать еще 14 очков. Итоговый счет матча – 74:17 в пользу представителей туманного Альбиона.



Параллельно матчу в Тбилиси прошла игра и в Кутаиси, где сборная Новой Зеландии встречалась с шотландцами.



В отличие от поединка, который проходил в столице Грузии, на поле стадиона "Айя" прослеживалась борьба. Правда, в конечном итоге, класс новозеландцев оказался выше, и они заслуженно победили со счетом 42:20.



Сборная Грузии, выступающая в группе "С", свой первый поединок на чемпионате проведет сегодня в Тбилиси на стадионе "Авчала" против команды Аргентины. Начало игры в 18:00 по местному времени.

Чемпионат Мира по регби U-20 продлится до 18 июня.



"Спутник-Грузия"











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