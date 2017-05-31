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В Грузии проходит Чемпионат Мира по регби U-20
31.05.2017 17:54
Десятый чемпионат Мира по регби U-20 стартовал в среду в Грузии. В матче открытия, который состоялся в Тбилиси, на стадионе "Авчала", встретились действующие чемпионы Мира в этой возрастной категории англичане и команда Самоа, выступающие в группе "А".
Британцы изначально считались фаворитами предстоящего поединка и с первых минут начали оправдывать свой статус, даже несмотря на грозную предматчевую хаку в исполнении Самоа.
За весь первый тайм регбисты из Океании лишь несколько раз смогли пересечь центр поля — все основные события разворачивались на их половине. Об этом свидетельствует и счет, с которым команды ушли на перерыв – 43:3 в пользу сборной Англии.
Второй тайм встречи мало чем отличался от первого. Англичане продолжали доминировать, а представители Океании слабо сопротивляться.
Лишь когда счет стал 60:3, британцы позволили себе немного расслабиться и отдать игровую инициативу. Это привело к тому, что молодежка Самоа смогла занести две попытки и осуществить две реализации.
Правда, и сами англичане в оставшееся время сумели набрать еще 14 очков. Итоговый счет матча – 74:17 в пользу представителей туманного Альбиона.
Параллельно матчу в Тбилиси прошла игра и в Кутаиси, где сборная Новой Зеландии встречалась с шотландцами.
В отличие от поединка, который проходил в столице Грузии, на поле стадиона "Айя" прослеживалась борьба. Правда, в конечном итоге, класс новозеландцев оказался выше, и они заслуженно победили со счетом 42:20.
Сборная Грузии, выступающая в группе "С", свой первый поединок на чемпионате проведет сегодня в Тбилиси на стадионе "Авчала" против команды Аргентины. Начало игры в 18:00 по местному времени.
Чемпионат Мира по регби U-20 продлится до 18 июня.
"Спутник-Грузия"
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