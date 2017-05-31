В Грузии педагогам предстоит сдать экзамены

31.05.2017 19:00 Национальный центр экзаменов и оценок Грузии обнародовал на своем сайте расписание экзаменов, которые должны сдать педагоги страны для подтверждения своей компетенции по тому или иному предмету.



Экзамен по профильному предмету, а также экзамен по профессиональным навыкам будут сдавать не только действующие педагоги, но и те, кто собирается начать педагогическую деятельность.



В прошлом году только 20% педагогов Грузии смогли успешно сдать экзамен по своим профильным предметам. Из более чем 17 тысяч вышедших на экзамен педагогов уровень компетенции смогли подтвердить только 3,4 тысячи.



Для действующих педагогов экзамены являются бесплатными, а те, кто только собирается стать педагогом во время регистрации должны заплатить 50 лари (20 долларов).



Первый экзамен состоится 13 июля для педагогов грузинского языка и литературы, математике и естествознания (I-IV классов), грузинского языка и литературы (I-VI классов), естествознания (I-VI классов).



Экзамены по математике для педагогов I-VI классов пройдут 14 июля, а также для учителей грузинского языка и литературы VII-XII классов и педагогов гражданского образования и физики.



18-19 июля педагоги будут сдавать экзамен по профессиональным навыкам.



Экзамены по математике для педагогов VII-XII классов, а также истории, биологии, географии пройдут 20 июля.



21 июля пройдут письменные экзамены по английскому, русскому, немецкому, французскому языкам, а также грузинскому, как второму языку. В этот же день пройдет экзамен по информационным и коммуникационным технологиям.



Практическую часть экзамена по английскому языку, русскому, немецкому, французскому, грузинскому, как второму языку, информационным и коммуникационным технологиям педагоги будут сдавать 22-23 июля.



Экзамены по химии, прикладному и изобразительному искусству, спорту и музыке пройдут 24 июля.



















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