Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии полиция проверяет информацию о появлении суицидальной интернет-игры


31.05.2017   21:45
Министерство внутренних дел изучает информацию о появлении в грузинском сегменте интернета суицидальной интернет-игры «Синий кит».

На прошлой неделе телекомпания «Рустави 2» распространила информацию о 12-летней девочке, которая пыталась покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа. Согласно данным, она сделала это, получив приказ – в социальных сетях подросток общался с незнакомыми людьми.

В связи со случившимся МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии: «доведение до самоубийства» и «незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем».

Сегодня в ведомстве заявили, что они пытаются понять, насколько связана опасная игра, ставшая популярной среди подростков во многих странах мира, с грузинским интернет-пространством. Проверка этого факта, по заявлению МВД, представляет собой главный интерес следствия.

В ведомстве отмечают, что в «Синий кит» играют, в основном, несовершеннолетние и призывают интернет-пользователей воздержаться от распространения информации об указанной игре, чтобы избежать ее популяризации.

Участники выполняют серию из 50 заданий, которые получают от некоего «куратора». Он связывается с подростками через соцсети, с аккаунта, который нельзя идентифицировать.

Задания всегда связаны с нанесением физического вреда себе и в конечном итоге побуждают покончить с собой. Если пользователь решает покинуть игру, «куратор» обещает страшные последствия.

Считается, что игра «Синий кит» впервые появилась в России и сегодня она добралась до Киргизии, Казахстана, Беларуси, Украины и Азербайджана. О расследованиях загадочных подростковых самоубийств сообщают, в частности, в полиции Мексики, Колумбии и Бразилии. В то же время правоохранители отмечают, что не располагает данными, существует ли в реальности такая игра. Многие эксперты предполагают, чтоубеждены, что классифицировать это явление следует, скорее, как городскую легенду.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Разница между доходами и расходами населения Грузии сокращается
Как изменился автомобильный рынок Грузии после принятия новых регуляций?
В Грузии ужесточат контроль за популярными у туристов ресторанами и кафе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Гудаутском районе муж застрелил жену
В Абхазии прекратили уголовное преследование убийцы гражданина Грузии
Оккупанты продолжают удерживать в Абхазии похищенного Хвичу Цкарозия
Камера вместо награды: эксклюзивные детали ликвидации Вальмера Бутбы и Тамаза Квеквескири
Россия совершенствует рычаги аннексии Абхазии - В/С Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Армении завершил формирование правительства
Госдеп США о решении проблем по реализации Южного газового коридора
Фильм "Судьба правителя" продемонстрирован в Батуми на грузинском языке
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна