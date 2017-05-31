В Грузии полиция проверяет информацию о появлении суицидальной интернет-игры

31.05.2017 21:45 Министерство внутренних дел изучает информацию о появлении в грузинском сегменте интернета суицидальной интернет-игры «Синий кит».



На прошлой неделе телекомпания «Рустави 2» распространила информацию о 12-летней девочке, которая пыталась покончить с собой, спрыгнув с пятого этажа. Согласно данным, она сделала это, получив приказ – в социальных сетях подросток общался с незнакомыми людьми.



В связи со случившимся МВД начало следствие по двум статьям УК Грузии: «доведение до самоубийства» и «незаконное использование компьютерных данных или (и) компьютерных систем».



Сегодня в ведомстве заявили, что они пытаются понять, насколько связана опасная игра, ставшая популярной среди подростков во многих странах мира, с грузинским интернет-пространством. Проверка этого факта, по заявлению МВД, представляет собой главный интерес следствия.



В ведомстве отмечают, что в «Синий кит» играют, в основном, несовершеннолетние и призывают интернет-пользователей воздержаться от распространения информации об указанной игре, чтобы избежать ее популяризации.



Участники выполняют серию из 50 заданий, которые получают от некоего «куратора». Он связывается с подростками через соцсети, с аккаунта, который нельзя идентифицировать.



Задания всегда связаны с нанесением физического вреда себе и в конечном итоге побуждают покончить с собой. Если пользователь решает покинуть игру, «куратор» обещает страшные последствия.



Считается, что игра «Синий кит» впервые появилась в России и сегодня она добралась до Киргизии, Казахстана, Беларуси, Украины и Азербайджана. О расследованиях загадочных подростковых самоубийств сообщают, в частности, в полиции Мексики, Колумбии и Бразилии. В то же время правоохранители отмечают, что не располагает данными, существует ли в реальности такая игра. Многие эксперты предполагают, чтоубеждены, что классифицировать это явление следует, скорее, как городскую легенду.















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