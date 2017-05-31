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В качестве меры пресечения азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы избран арест сроком на три месяца
31.05.2017 22:31
Сабаильский районный суд избрал в отношении журналиста Афгана Мухтарлы меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Об этом сообщает агентство Turan со ссылкой на адвоката Эльчина Садыгова.
По его словам, Мухтарлы предъявили новое обвинение об оказании сопротивления с применением насилия в отношении пограничника.
Мухтарлы сказал, что не видел этого пограничника до тех пор, пока его не привезли на погранзаставу.
По словам адвоката, Мухтарлы рассказал, что задержавшие его лица были в форме сотрудников криминальной полиции Грузии.
Когда автомобиль подъезжал к грузино-азербайджанской границе, сопровождавшие журналиста лица доложили кому то по телефону, что "мола подъезжает генерал может, прийти на поминки".
Мухтарлы перевезли через пункты пограничного контроля и на грузинской и на азербайджанской стороне.
Адвокат сказал, что защита обжалует арест.
Мухтарлы аплодисментами приветствовали большая группа активистов гражданского общества пришедших к зданию Сабаильского районного суда.
Мухтарлы был похищен 29 мая в Тбилиси и тайно доставлен в Азербайджан.
Накануне ему предъявили обвинения в незаконном переходе границы и контрабанде.
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