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Адвокат Мухтарлы утверждает, что похитившие журналиста люди были в одежде грузинского кримпола


01.06.2017   11:09
Сабаильский районный суд присудил азербайджанскому журналисту Афгану Мухтарлы трехмесячное предварительное заключение.

Информацию об этом распространил адвокат Афгана Мухтарлы, Елчин Сидигов. По информации адвоката, Мухтарлы говорит, что лица, задержавшие его, были в одежде криминальной полиции Грузии. По его же словам, когда машина приблизилась к грузинско-азербайджанской границе, сопровождающие журналиста лица кому-то доложили, что "мола приезжает, и генерал может прийти на поминки".

Азербайджанского активиста и журналиста Афгана Мухтарлы последний раз видели около 19:00 часов в Тбилиси. По заявлению его жены Лейлы Мустафаевой и его друга Дашгина Агаларлы, в последнее время за Афганом Мухтарлы следили неизвестные лица, предположительно азербайджанцы. Афган Мухтарлы известен, как критик власти Азербайджана. Афган Мухтарлы переехал вместе с семьей жить в Тбилиси в 2015 году.

По информации МВД Грузии, в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы началось следствие по статье 143 Уголовного кодекса, что подразумевает незаконное пресечение свободы. Вчера же стало известно, что журналист находится в Баку.

По информации прокуратуры Азербайджана, журналиста задержали во время незаконного пересечения границы Азербайджана. Ему предъявили обвинение по трем статьям: оказание сопротивления правоохранителям, незаконное пересечение границы, и контрабанда.







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