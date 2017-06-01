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Комиссар СЕ по правам человека обеспокоен предполагаемым похищением журналиста


01.06.2017   15:09
Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс 31 мая опубликовал заявление на своей странице в Facebook, в котором выражает обеспокоенность в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который, «по распространившимся сообщениям, был похищен в Грузии и насильно переведен в Азербайджан, где ему предъявили обвинения в незаконном пересечении границы и в контрабанде».

«Афган Мухтарлы с 2015 года проживал в Грузии после того, как покинул Азербайджан, откуда он бежал от репрессий со стороны властей за его критические взгляды», - заявил Муйжниекс, - «По словам его адвоката, Мухтарлы подтверждает, что деньги ему подложили похитители и также заявляет, что с ним обращались ненадлежащим образом».

Комиссар СЕ по правам человека подчеркивает, что «существуют очень серьезные обвинения, которые требуют большого внимания и быстрого реагирования со стороны властей Грузии, которые должны провести эффективное, быстрое и независимое расследование и принять необходимые меры в соответствии с результатами расследования».

В то же время, продолжил Муйжниекс, власти Азербайджана «должны незамедлительно освободить Мухтарлы и обеспечить, чтобы его права, в том числе защита от пыток и ненадлежащего обращения, были бы соблюдены в полной мере».






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