Азербайджан утверждает, что Афган Мухтарлы был задержан на границе

01.06.2017 15:41 Госпогранслужба и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи с арестом Афгана Мухтарлы.



Как сообщает АПА, Мухтарлы Афган Сабир оглу (1974 г.р.) был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно без удостоверения личности пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии. Не подчинившись законным требованиям представителей Госпогранслужбы во время задержания А.Мухтарлы пытался сбежать.



Во время обыска при А.Мухтарлы были обнаружены 10 тысяч евро, Express банковская карта «Bank of Georgia».



30 мая 2017 года по данным фактам против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), 206.1 (контрабанда) УК АР.



31 мая 2017 года А.Мухтарлы был обвинен по статьям 318, 206 и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР и решением Сабаильского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.



Следственные меры по делу продолжаются.















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