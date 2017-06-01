Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Азербайджан утверждает, что Афган Мухтарлы был задержан на границе


01.06.2017   15:41
Госпогранслужба и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи с арестом Афгана Мухтарлы.

Как сообщает АПА, Мухтарлы Афган Сабир оглу (1974 г.р.) был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно без удостоверения личности пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии. Не подчинившись законным требованиям представителей Госпогранслужбы во время задержания А.Мухтарлы пытался сбежать.

Во время обыска при А.Мухтарлы были обнаружены 10 тысяч евро, Express банковская карта «Bank of Georgia».

30 мая 2017 года по данным фактам против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики), 206.1 (контрабанда) УК АР.

31 мая 2017 года А.Мухтарлы был обвинен по статьям 318, 206 и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР и решением Сабаильского районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Следственные меры по делу продолжаются.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии застраховано лишь 4.3% от общего числа зарегистрированных автомобилей
Сегодня банки являются конкурентами бизнеса - Окриашвили
Закон о запрете банкам владеть непрофильными активами будет ужесточен
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Тбилиси оценивают как «циничное» решение прекратить следствие в отношении Канджи-Оглы
В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
В Гудаутском районе муж застрелил жену
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Азербайджан рассчитывает к 2030г довести экспортный потенциал газа до 30-40 млрд кубометров – глава Минэнерго
Журналист Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении границы, сопротивлении и контрабанде – Генпрокуратура Азербайджана
Глава МВД Грузии: Азербайджан не обращался с просьбой о выдаче оппозиционных активистов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна