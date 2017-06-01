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В минувшем году в Грузии скончались 511 детей в возрасте до одного года
01.06.2017 16:22
В минувшем году скончались 511 детей возраста до одного года, и это тревожный показатель – об этом сказано в отчете народного защитника, отражающем правовое положение детей в Грузии в 2016 году.
"Главные вызовы и проблемы те же, что и в минувшие годы. Масштабы насилия в отношении детей по-прежнему высокие, бедность детей также представляет одну из серьезных проблем, по смертности новорожденных детей Грузия по-прежнему на высоком месте.
В минувшем году скончались 511 детей в возрасте до одного года, и это тревожный показатель. Есть серьезные проблемы в отношении работающих и живущих на улице детей, и т.д. Также есть довольно много проблем, с которым сталкиваются дети"- заявил Уча Нануашвили.
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