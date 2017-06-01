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Школьник из Грузии получил грант на учебу в авиационном университете США


01.06.2017   18:01
Авиационный университет Averett в городе Денвил в американском штате Вирджиния выделит 80 тысяч долларов для обучения школьника из Грузии.

Грант на учебу в американском вузе получил Рати Зедгенидзе – выпускник 12-го класса школы небольшого городка Аспиндза в регионе Самцхе-Джавахети.

Направленное Зедгенидзе из университета письмо публикует сайт etaloni.ge.

Выпускник Аспиндзской школы начнет учиться в США уже в августе и овладеет специальностью пилота.

Кроме выпускных экзаменов Зедгинидзе недавно успешно прошел еще два теста: TOEFL (международный экзамен по английскому языку как иностранному) и SAT (Scholastic Assessment Test – унифицированный тест, итоги которого нужны абитуриентам для зачисления в элитные колледжи США).

После успешной сдачи тестов выпускник из Грузии получил предложение продолжить учебу сразу от нескольких университетов США, однако остановил свой выбор на авиационном училище, так как с детства мечтал стать пилотом.

Рати рассказал журналистам, что выучил английский за год: «Я начал серьезно готовится в 11 классе. Я знал, что у меня был год для изучения языка и сдачи экзаменов, чтобы поехать в Америку. Я занимался каждый день, приходилось сидеть за книгами ночи напролет, но я сумел сдать тесты».
Averett University будет ежегодно выделять на учебу Рати Зедгенидзе 20 тысяч долларов в год, что за четыре года составит 80 тысяч долларов.

При этом Рати придется доплачивать за учебу в престижном вузе по пять тысяч долларов год. «Мне уже предлагают в США определенную работу, так что проблемы не будет», — уверен он.

Averett University входит в число 30 лучших региональных колледжей Америки. Три года подряд вуз ежегодно выделяет более 20 миллионов долларов на стипендии и финансирование учебы студентов из разных стран мира.

Университет был основан в 1859 году как школа для молодых женщин и стал аккредитованным четырехлетним училищем в 1971 году. Сегодня в университете учатся студенты из 25 штатов Америки и примерно из 19 зарубежных стран.

"Новости-Грузия"





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