В Грузии у 2 тыс школьных педагогов не оказалось высшего образования

01.06.2017 18:37 Служба государственного аудита Грузии выявила сотни педагогов, преподающих в общеобразовательных школах основные предметы, у которых нет высшего образования, говорится в отчете на сайте ведомства.



Служба госаудита представила отчет о проделанной работе за год, согласно которому в 2016 она провела 71 проверку. В основном нарушения были выявлены в муниципалитетах.



"Из 67 тысяч учителей общеобразовательных школ, которые обучают основным предметам, у 2 тысяч нет высшего образования и есть только общее или профессиональное образование. Из этого контингента только 4% сдали экзамен по предмету", — говорится в отчете.



Низкая квалификация кадров, по данным Службы госаудита, вызвана несколькими причинами. Первая — отсутствие последовательной политики повышения квалификации учителей и недостаточные ресурсы для обеспечения их профессионального роста.



Второй причиной служба государственного аудита назвала недостаток новых кадров и то, что этот процесс полностью зависит от конкретной школы и у министерства нет рычагов для принятия и мониторинга этих решений.



При этом в объявлениях о вакансиях в школах нет требования о квалификации и игнорируется требование о высшем образовании. А заработная плата чаще указывается ниже реальной, что делает вакансию непривлекательной и снижает конкуренцию.



Согласно отчету, за год только 50% школ в Грузии заинтересовались в принятии на работу высококвалифицированных учителей, а остальные предпочли низкоквалифицированные кадры.



Еще одной проблемой является дефицит кадров, из-за чего в регионах дети получают неполное образование. В Тбилиси и в больших городах недостатка в педагогах нет, но часто бывают случаи, когда педагог преподает несколько смежных предметов, имея квалификацию только по одному.



Служба госаудита рекомендовала министерству образования и науки Грузии обеспечить правильное размещение объявлений о вакансиях педагогов и обеспечить прием на работу квалифицированных учителей.



"Спутник-Грузия"











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