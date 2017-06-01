|
В Грузии у 2 тыс школьных педагогов не оказалось высшего образования
01.06.2017 18:37
Служба государственного аудита Грузии выявила сотни педагогов, преподающих в общеобразовательных школах основные предметы, у которых нет высшего образования, говорится в отчете на сайте ведомства.
Служба госаудита представила отчет о проделанной работе за год, согласно которому в 2016 она провела 71 проверку. В основном нарушения были выявлены в муниципалитетах.
"Из 67 тысяч учителей общеобразовательных школ, которые обучают основным предметам, у 2 тысяч нет высшего образования и есть только общее или профессиональное образование. Из этого контингента только 4% сдали экзамен по предмету", — говорится в отчете.
Низкая квалификация кадров, по данным Службы госаудита, вызвана несколькими причинами. Первая — отсутствие последовательной политики повышения квалификации учителей и недостаточные ресурсы для обеспечения их профессионального роста.
Второй причиной служба государственного аудита назвала недостаток новых кадров и то, что этот процесс полностью зависит от конкретной школы и у министерства нет рычагов для принятия и мониторинга этих решений.
При этом в объявлениях о вакансиях в школах нет требования о квалификации и игнорируется требование о высшем образовании. А заработная плата чаще указывается ниже реальной, что делает вакансию непривлекательной и снижает конкуренцию.
Согласно отчету, за год только 50% школ в Грузии заинтересовались в принятии на работу высококвалифицированных учителей, а остальные предпочли низкоквалифицированные кадры.
Еще одной проблемой является дефицит кадров, из-за чего в регионах дети получают неполное образование. В Тбилиси и в больших городах недостатка в педагогах нет, но часто бывают случаи, когда педагог преподает несколько смежных предметов, имея квалификацию только по одному.
Служба госаудита рекомендовала министерству образования и науки Грузии обеспечить правильное размещение объявлений о вакансиях педагогов и обеспечить прием на работу квалифицированных учителей.
"Спутник-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна