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Участники акции в поддержку Афгана Мухтарлы в Тбилиси освистали силовиков
01.06.2017 18:42
Грузинские спецслужбы могут быть причастны к похищению азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, заявили участники акции у здания СГБ Грузии в Тбилиси, выразив протест с помощью принесенных с собой свистков.
Около 20 представителей СМИ, правозащитники и политики собрались сегодня, 1 июня, у здания Службы госбезопасности на акцию в поддержку оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Они принесли с собой плакаты с надписями: «Хватит подчиняться Алиеву! Уважайте закон», «Что насчет Европейской конвенции по правам человека?», «Грузия, где же верховенство закона?». Кроме того, при себе у них были свистки.
«Заявления грузинских властей еще больше усиливают подозрения в том, что они являются участниками этого беззакония. Если же они не были участниками этого и похищение произошло без из их ведома - это не менее ужасно», - заявила исполнительный директор Фонда развития медиа (MDF) Тамар Кинцурашвили.
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