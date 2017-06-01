Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Участники акции в поддержку Афгана Мухтарлы в Тбилиси освистали силовиков


01.06.2017   18:42
Грузинские спецслужбы могут быть причастны к похищению азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, заявили участники акции у здания СГБ Грузии в Тбилиси, выразив протест с помощью принесенных с собой свистков.

Около 20 представителей СМИ, правозащитники и политики собрались сегодня, 1 июня, у здания Службы госбезопасности на акцию в поддержку оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Они принесли с собой плакаты с надписями: «Хватит подчиняться Алиеву! Уважайте закон», «Что насчет Европейской конвенции по правам человека?», «Грузия, где же верховенство закона?». Кроме того, при себе у них были свистки.

«Заявления грузинских властей еще больше усиливают подозрения в том, что они являются участниками этого беззакония. Если же они не были участниками этого и похищение произошло без из их ведома - это не менее ужасно», - заявила исполнительный директор Фонда развития медиа (MDF) Тамар Кинцурашвили.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси пройдет форум трудоустройства для молодежи
В Грузии застраховано лишь 4.3% от общего числа зарегистрированных автомобилей
Сегодня банки являются конкурентами бизнеса - Окриашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жена заключенного Драндской тюрьмы просит власть уделить внимание бывшим бойцам
Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Тбилиси оценивают как «циничное» решение прекратить следствие в отношении Канджи-Оглы
В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США выступают за диверсификацию поставок газа в Европу
В Украине произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву
Энергетическая хартия призвала ООН разработать соглашение по транзиту энергоресурсов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна