В Грузии больницы обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь в случае угрозы для жизни без страховки

01.06.2017 19:04 Комитет здравоохранения и социальных вопросов парламента Грузии в первом чтении рассмотрел поправки в закон «О здравоохранении», согласно которым больницы будут обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь в случае угрозы для жизни, не дожидаясь решения страховой компании о финансировании.



Поправки обусловлены тем, что с мая 2017 года часть тех граждан Грузии, кто пользуется частной страховкой, лишилась параллельного государственного медицинского страхования, разъяснила соавтор поправок депутат Софио Киладзе.



«Пациент с частной страховкой может оказаться незащищенным, если он получит повреждения и еще не установлена его вина. А установление вины может продлиться несколько недель или месяцев, и частная страховая компания может не оплатить лечение. Существует риск, что медицинское учреждение откажется принимать пострадавших из-за отсутствия финансовых ресурсов», — сказала Киладзе.



Помимо этого, поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии, согласно которым, если больница бросит пациента в опасности, ей будет грозить ликвидация или лишение права деятельности и штраф.



Программа всеобщего здравоохранения в Грузии включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами с 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.



С мая граждане Грузии с доходом от 900 лари и выше не могут одновременно пользоваться государственной и частной страховкой. А граждане с доходом более 40 тысяч лари в год вообще не могут пользоваться государственным страхованием.















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