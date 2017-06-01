|
В Грузии больницы обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь в случае угрозы для жизни без страховки
01.06.2017 19:04
Комитет здравоохранения и социальных вопросов парламента Грузии в первом чтении рассмотрел поправки в закон «О здравоохранении», согласно которым больницы будут обязаны оказывать неотложную медицинскую помощь в случае угрозы для жизни, не дожидаясь решения страховой компании о финансировании.
Поправки обусловлены тем, что с мая 2017 года часть тех граждан Грузии, кто пользуется частной страховкой, лишилась параллельного государственного медицинского страхования, разъяснила соавтор поправок депутат Софио Киладзе.
«Пациент с частной страховкой может оказаться незащищенным, если он получит повреждения и еще не установлена его вина. А установление вины может продлиться несколько недель или месяцев, и частная страховая компания может не оплатить лечение. Существует риск, что медицинское учреждение откажется принимать пострадавших из-за отсутствия финансовых ресурсов», — сказала Киладзе.
Помимо этого, поправки вносятся в Уголовный кодекс Грузии, согласно которым, если больница бросит пациента в опасности, ей будет грозить ликвидация или лишение права деятельности и штраф.
Программа всеобщего здравоохранения в Грузии включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица), граждане с высоким доходом, граждане со средним доходом, граждане с рейтинговыми баллами с 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности, подростки (от 6 до 18 лет) и граждане с низким, нерегулярным доходом.
С мая граждане Грузии с доходом от 900 лари и выше не могут одновременно пользоваться государственной и частной страховкой. А граждане с доходом более 40 тысяч лари в год вообще не могут пользоваться государственным страхованием.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна