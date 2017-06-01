Мать Отхозория требует нового расследования дела

01.06.2017 19:18 Власть Грузии не была заинтересована в установлении настоящей причины убийства - заявила мать Гиги Отхозория, убитого у т.н. границы Хурча-Набакеви. Джульетта Чантурия требует провести новое расследование и говорит, что помимо обвиняемого в убийстве Рашида Канджи-Оглы следует поставить вопрос ответственности лиц, находящихся вместе с ним.



В правящей команде заявляют, что не согласны с решением т.н. правительства оккупированной Абхазии, и поставят вопрос ответственности обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория на международных встречах.



Т.н. правительство оккупированной Абхазии прекратило уголовное преследование в отношении Рашида Канджи-Оглы.



19 мая 2016 года Рашид Канджи-Оглы, перешедший на контролируемую Грузией территорию из оккупированной Абхазии, убил гражданина Грузии Гигу Отхозория.



Апелляционный суд Кутаиси присудил Канджи-Оглы заключение сроком на 14 лет, и по требованию Грузии он объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола по обвинению в убийстве и незаконной покупке-хранении оружия.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

