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Мать Отхозория требует нового расследования дела
01.06.2017 19:18
Власть Грузии не была заинтересована в установлении настоящей причины убийства - заявила мать Гиги Отхозория, убитого у т.н. границы Хурча-Набакеви. Джульетта Чантурия требует провести новое расследование и говорит, что помимо обвиняемого в убийстве Рашида Канджи-Оглы следует поставить вопрос ответственности лиц, находящихся вместе с ним.
В правящей команде заявляют, что не согласны с решением т.н. правительства оккупированной Абхазии, и поставят вопрос ответственности обвиняемого в убийстве Гиги Отхозория на международных встречах.
Т.н. правительство оккупированной Абхазии прекратило уголовное преследование в отношении Рашида Канджи-Оглы.
19 мая 2016 года Рашид Канджи-Оглы, перешедший на контролируемую Грузией территорию из оккупированной Абхазии, убил гражданина Грузии Гигу Отхозория.
Апелляционный суд Кутаиси присудил Канджи-Оглы заключение сроком на 14 лет, и по требованию Грузии он объявлен в розыск по красному циркуляру Интерпола по обвинению в убийстве и незаконной покупке-хранении оружия.
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