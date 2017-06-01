Квирикашвили: Места общественного скопления и их владельцы будут обязаны иметь страхование

01.06.2017 19:25 По заявлению премьер-министра Георгия Квирикашвили, есть очень важное изменение в законе о гражданской безопасности.



На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр заявил, что несколько пожаров, случившихся в последний период, нанесли довольно большой урон торговым центрам, их потребителям, функционирующему там малому и среднему бизнесу, и самим владельцам этих центров.



"Поэтому мы вводим изменение. Государство составит список, и к предусмотренным в этом списке объектам, местам общественного скопления, их владельцам будет требование иметь обязательную страховку, чтобы вред, причиненный в части жизни, здоровья, и имущества третьих лиц был в обязательном порядке застрахован. Мы, к сожалению, в прошлом отказались от немалых видов обязательного страхования, и хочу вспомнить также, что во многих случаях это имело политический характер, и это была большая ошибка.



Мы должны максимально постараться развивать в цивилизованной форме то, что существует во всех развитых странах. Я имею в виду возмещение вреда здоровья, жизни, и имущества в отношении третьего лица, и работа в этом направлении продолжается. Думаем, это очень важное изменение, чтобы права наших граждан и малых бизнесов были защищены. А также очень важно, что у владельцев таких торговых центров и мест крупного общественного сосредоточения будет гораздо меньше бремени, и будут исключены такие явления, которые имели место в недавнем прошлом"- заявил премьер-министр.



По его словам, гражданская ответственность владельца автотранспортного средства, движущегося на территории Грузии, зарегистрированного в другом государстве, будет страховаться в обязательном порядке, и это требование будет распространено, и исполнено.



"Часто бывают инциденты, которые в некоторых случаях сопутствуются лишением жизни, а в некотором случае здоровья, или имущества человека. Поэтому это чрезвычайно важно. Мы работаем, чтобы в адрес третьего лица полностью распространилось страхование обязательства третьего лица не только на зарегистрированные заграницей, но и на все автотранспортные средства, поскольку это весьма важно для вступления Грузии в систему "зеленой карточки", и для того, чтобы путешествующие по Грузии иностранцы чувствовали себя в стране, где распространяются правила, действующие во всех цивилизованных странах, и обязательство в отношении третьих лиц в нашей стране должно быть как можно шире застраховано"- заявил Георгий Квирикашвили.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

