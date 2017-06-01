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Народный защитник Грузии обеспокоен ситуацией с безопасностью детских игрушек


01.06.2017   19:41
Народный защитник Грузии обеспокоен ситуацией с безопасностью детских игрушек на местном рынке и начинает информационную кампанию под названием «Безопасная игрушка».

Согласно исследованию НПО «Центр стратегических исследований и развития Грузии», многие игрушки на грузинском рынке содержат опасные для здоровья человека вещества.

В частности, НПО отправила в аккредитованную в Германии лабораторию по проверке безопасности игрушек 10 разных кукол, приобретенных в тбилисских магазинах.

Исследование показало, что девять из десяти игрушек содержали большое количество опасного для здоровья вещества диэтилгексилфталат DEHP, которое запрещено в странах Евросоюза.

В связи с этим омбудсмен в своем заявлении указывает на то, что правительство не определило орган надзора за рынком и вопрос безопасности игрушек остается за пределами контроля государства «в то время, когда игрушки создают угрозу жизни и здоровью ребенка».

К кампании омбудсмена присоединились бизнес организации, которые готовы содействовать изготовлению, ввозу и сбыту в Грузии безопасных игрушек. Кроме того, основана ассоциация «Безопасная игрушка».

В рамках кампании омбудсмена планируется провести мероприятия для создания механизма надзора за рынком производства и сбыта игрушек, упорядочения законодательной и институциональной базы, определения ответственности бизнес-сектора и повышения информированности граждан.

Аппарат Народного защитника уже приступил к изучение регулирующих правил безопасности игрушек и существующей с 2016 года практики.

Согласно директиве Евросоюза о безопасности игрушек, государства должны создать механизмы безопасности игрушек и надзора рынка, с целью обеспечения доступности безвредных и безопасных игрушек для детей.

Омбудсмен приветствует тот факт, что правительство разделяет рекомендации ЕС, однако указывает на необходимость своевременного сближения существующих регуляций к директивам.

«Директива Евросоюза должны быть исполнена в Грузии лишь до 1 сентября 2019 года. Соответственно, важно до этого периода запланировать и осуществить конкретные действия в рамках предусмотренных директивой обязательств», — отмечают в аппарате омбудсмена.

В марте 2017 года Народный защитник Грузии обратился с рекомендацией к правительству в связи с мероприятиями, которые необходимо провести в направлении безопасности игрушек на грузинском рынке и защиты здоровья несовершеннолетних.






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