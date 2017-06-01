МВД Грузии: Мухтарли пытался перейти границу в обход погранпоста

01.06.2017 20:36 Азербайджанский журналист Афган Мухтарли был задержан сотрудниками пограничной службы Азербайджана при попытке пересечения государственной границы со стороны Грузии в направлении Белаканского района, заявил на брифинге 1 июня министр иностранных дел Грузии Георгий Мгебришвили.



По его словам, эту информацию МВД Грузии получило от азербайджанских коллег в рамках расследования дела об исчезновении Афгана Мухтарли, которое проводится по статье 143 УК Грузии, что предусматривает ответственность за незаконное лишение свободы.



Со ссылкой на правоохранительные органы Азербайджана Мгебришвили также сообщил, что Афган Мухтарли пытался вывезти из Грузии в Азербайджан крупную сумму в иностранной валюте в виде контрабанды.



Комментируя факт пересечения Афганом Мухтарли границы, министр отметил, что вероятность перехода через границу в обход погранпоста и без ведома пограничников очень мала, но все же имеется.



«Пограничная полиция Грузии осуществляет контроль государственной границы в соответствии с современными стандартами. Указанные стандарты кроме пограничных КПП предусматривают контроль так называемой зеленой полосы дежурными группами. Вероятность того, что человек в какой-то точке границы может пересечь её в обход пограничника, низка, но все же существует. В случае с Афганом Мухтарли мы имеем дело именно с таким фактом», — заявил Георгий Мгебришвили.



По его же словам, на данный момент это единственное в данном деле официальное и подтвержденное обстоятельство.















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