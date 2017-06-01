Кандидатура очередного начальника охраны Илии Второго до сих пор не определена

01.06.2017 20:51 андидатура нового начальника личной охраны Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго до сих пор не определена – в Специальной службе государственной охраны Грузии продолжаются обсуждения.



Уже второй за последние три месяца начальник охраны Илии Второго был освобожден от должности пару дней назад – пост покинул Зураб Бучукури. Сегодня телекомпания «Рустави 2», со ссылкой на источник в патриархии, сообщила, что место Бучукури готовится занять рядовой сотрудник охраны Вано Кобаидзе.



В Специальной службе госохраны корр. «Новости-Грузия» отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.



«Кандидатура пока еще не определена, поэтому я ничего вам не смогу подтвердить. Продолжается обсуждение. Об этом сделал комментарий и начальник, однако личности не назывались», — сказали в пресс-службе ведомства.



Начальник специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе ранее заявил журналистам, что Бучукури был освобожден с занимаемой должности в связи с переводом на другую работу в грузинских спецслужбах. СМИ предполагают, что он будет работать в охране президента Грузии. Согласно распространившейся информации, Бучукури сегодня уже посетил администрацию главы государства, где провел встречу с начальником охраны Георгия Маргвелашвили.



«Я и это не смогу подтвердить. Единственное, что могу сказать в связи с Зурабом Бучукури это то, что он остается сотрудником Специальной службы государственной охраны и в обычном режиме продолжит работу. Не могу сказать в каком подразделении и в каком направлении», — добавили в ведомстве.



СМИ предполагают, что Бучукури могли освободить от должности из-за связей с митрополитом Чкондидским Петре Цаава, который активно заявлял о коррупции в патриархии. На днях юрист патриархии Грузии Эдишер Карчава обвинил владыку Петре в том, что тот якобы мог быть причастен к попытке убийства патриарха.



Прежний начальник личной охраны патриарха Сосо Оханашвили занимал эту должность 14 лет, однако ушел в отставку после скандала в патриархии, начавшегося в феврале.



Главная прокуратура Грузии тогда сообщила о попытке совершения убийства протоиереем Гиоргием Мамаладзе. Его задержали в Тбилисском международном аэропорту 10 февраля. Протоиерей направлялся в Берлин, где на лечении находился патриарх. В багаже протоиерея обнаружили цианид, которым, по версии следствия, он намеревался отравить секретаря патриарха Шорену Тетруашвили, так же находившуюся в Берлине.



Новости-Грузия















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