Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Илия Второй: Святая Нино изменила нашу нацию


01.06.2017   23:11
Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй провел праздничное богослужение в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы — Сиони в честь Дня Святой Нино, которая принесла в Грузию христианство и напомнил пастве о той заслуге, которую она имеет перед страной и грузинским народом.

День пришествия Святой Нино-крестительницы – Нинооба в Грузии празднуют 1 июня.

"В нашей истории и в общем человеческой истории часто бывает, когда появляется такая важная личность, влияние которой есть в течение веков и до тех пор, пока будет существовать эта Земля. Вот такой личностью является Святая Нино, которая приехала из Каппадокии в Грузию и изменила нашу нацию, нашу культуру, веру и наставила на пусть истинный", — сказал Илия Второй во время своей проповеди.

Преодолев множество опасностей и чудом избежав смерти Святая Нино вступила на землю Иверийскую в 319 году. Она полюбила местный народ, изучала его обычаи, язык и проповедовала православие.

"Вы представьте, если бы Святой Нино не было, чем была бы Грузия. Или было бы ли христианство в Грузии? Святая Нино своей заслугой, своей молитвой и чудесами исцелила царицу Нану, а царю Мириану вернула зрение", — подчеркнул патриарх.

Согласно легенде, во время охоты царя Мириана неожиданно снизошла тьма. Царь тщетно просил о помощи своих богов – мрак не рассеялся. Тогда он впервые обратился с мольбой к Богу, которого проповедовала Нино, и свет озарил все небо. Именно после этого случая государь уверовал в Бога.

Грузинская православная церковь поминает дважды в год: 27 января — в день ее кончины, и 1 июня — в день ее пришествия в Грузию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Тбилиси пройдет форум трудоустройства для молодежи
В Грузии застраховано лишь 4.3% от общего числа зарегистрированных автомобилей
Сегодня банки являются конкурентами бизнеса - Окриашвили
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жена заключенного Драндской тюрьмы просит власть уделить внимание бывшим бойцам
Российские оккупанты летом проведут более 100 учений в Абхазии
В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ
В Тбилиси оценивают как «циничное» решение прекратить следствие в отношении Канджи-Оглы
В Абхазии опровергли наличие представительства Hyundai
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Евкуров: Стройкам Ингушетии нужны турецкие специалисты
Правительство Армении заверяет, что обеспечит экономический рост на уровне 3,2%
В одной из воинских частей Армении обнаружен повешенным военнослужащий контрактник
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна