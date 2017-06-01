Илия Второй: Святая Нино изменила нашу нацию

01.06.2017 23:11 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй провел праздничное богослужение в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы — Сиони в честь Дня Святой Нино, которая принесла в Грузию христианство и напомнил пастве о той заслуге, которую она имеет перед страной и грузинским народом.



День пришествия Святой Нино-крестительницы – Нинооба в Грузии празднуют 1 июня.



"В нашей истории и в общем человеческой истории часто бывает, когда появляется такая важная личность, влияние которой есть в течение веков и до тех пор, пока будет существовать эта Земля. Вот такой личностью является Святая Нино, которая приехала из Каппадокии в Грузию и изменила нашу нацию, нашу культуру, веру и наставила на пусть истинный", — сказал Илия Второй во время своей проповеди.



Преодолев множество опасностей и чудом избежав смерти Святая Нино вступила на землю Иверийскую в 319 году. Она полюбила местный народ, изучала его обычаи, язык и проповедовала православие.



"Вы представьте, если бы Святой Нино не было, чем была бы Грузия. Или было бы ли христианство в Грузии? Святая Нино своей заслугой, своей молитвой и чудесами исцелила царицу Нану, а царю Мириану вернула зрение", — подчеркнул патриарх.



Согласно легенде, во время охоты царя Мириана неожиданно снизошла тьма. Царь тщетно просил о помощи своих богов – мрак не рассеялся. Тогда он впервые обратился с мольбой к Богу, которого проповедовала Нино, и свет озарил все небо. Именно после этого случая государь уверовал в Бога.



Грузинская православная церковь поминает дважды в год: 27 января — в день ее кончины, и 1 июня — в день ее пришествия в Грузию.















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