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Александр Джеджелава не считает тревожным число школьников, не сдавших выпускные экзамены


01.06.2017   23:26
Министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава не считает тревожным число школьников, не сумевших сдать выпускные экзамены. В этом году выпускные экзамены в Грузии сдавали более 40 тысяч школьников, порядка 11 тысяч завалились. Джеджелава говорит, что с аналогичными показателями можно столкнуться и в более развитых странах.

Министр образования напомнил, что экзамены сдавали выпускники из 2100 школ. Таким образом, по словам Джеджелава, на каждую школу приходиться 5-6 учеников, не сумевших пройти испытание. «Если суммировать, то эта цифра действительно выглядит опасной, но в общем я эту цифру не назвал бы тревожной», - заявил Джеджелава в эфире телекомпании «Маэстро», отметив, что качество образования не измеряется количеством срезанных учеников.

Вместе с тем, министр отметил, что прошедшие в этом году выпускные экзамены выявили сразу две серьезных проблемы в системе школьного образования Грузии. Джеджелава беспокоит то, что ученики сельских школ продемонстрировали более низкий уровень знаний, нежели школьники из городов. Еще ниже уровень знаний, по словам министра, среди этнических меньшинств.

Джеджелава также считает, что ученики, которые не смогли преодолеть минимальный барьер на выпускных экзаменах, должны поступить в профессиональные училища. Он назвал «нездоровой» ситуацию, когда родители требуют от своих детей завершения высшего учебного заведения, не учитывая их желания и возможности. В данном случае, важно, что вероятность трудоустройства после окончания профучилища составляет 70%, а в случае окончания вуза - 40%, подчеркнул министр образования.






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