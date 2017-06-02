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Патриархия предупредила своего юриста о недопустимости заявлений без согласования с ней
02.06.2017 10:51
«Последние заявления Эдишера Карчава не были согласованы с Патриархией Грузии», - об этом говорится в заявлении патриархии.
Патриархия Грузии прокомментировала заявления своего юриста Эдишера Карчава.
«Последние заявления Эдишера Карчава не были согласованы с Патриархией Грузии.
Названная им причина таких действий является серьезной, но независимое принятие решений и появление в публичном пространстве по личной инициативе неправильно.
Тот факт, что некоторые священнослужители нарушают благословение католикоса-патриарха и призыв Священного синода и без разрешения участвуют в телепередачах, является предметом отдельного обсуждения, но такое поведение не оправдывает никого, в том числе и Эдишера Карчава, за что он и был предупрежден.
Призываем всех воздержаться от личных инициатив», - говорится в заявлении.
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