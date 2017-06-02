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Четверо подростков награждены званием «Герой 112» за спасение жизней
02.06.2017 11:50
Четверо подростков в Грузии награждены званием «Герой 112» за звонок в Центр оперативного управления неотложной помощи, который спас человеческую жизнь. Награды школьникам вручили находящийся в Грузии министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас, замглавы МВД Грузии Мераб Малиния и директор департамента «112» Георгий Бичашвили.
Звания «Герой 112» были удостоены 9-летний Лука Цхведадзе и 11-летняя Марьям Чхаидзе из Тбилиси, а также 9-летний Георгий Аскилашвили из Рустави и 13-летний Георгий Гозалишвили из Гори. После вручения медалей и грамот детям провели экскурсию по зданию Службы 112 и они лично побеседовали с теми операторами, которые принимали их звонки.
Инициатива награждения детей принадлежит министру внутренних дел Георгию Мгебришвили. Церемония «Герой 112» в Международный день защиты детей проводится уже во второй раз.
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