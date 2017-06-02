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Генпрокуратура Азербайджана не нашла на теле Мухтарлы следов насилия
02.06.2017 13:08
Журналист Афган Мухтарлы не подвергался физическому давлению. Об этом заявил накануне глава пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Эльдар Султанов, передает интернет-портал Haqqin.az.
«При осмотре со стороны врачей во время доставки Афгана Мухтарлы в месте временного содержания Управления полиции Хатаинского района и Бакинском СИЗО на его теле не было обнаружено никаких следов насилия», - приводит сообщение «IPN».
31 мая Бакинский суд избрал для азербайджанского оппозиционного журналиста и активиста Афгана Мухтарлы, задержанного в Тбилиси 29 мая и тайно вывезенного в Баку, в качестве меры пресечения трехмесячное предварительное заключение.
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