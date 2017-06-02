Курящих и некурящих расселят по разным камерам в тюрьмах Грузии

02.06.2017 14:30 В пенитенциарных учреждениях закрытого типа некурящие и употребляющие табак обвиняемые/осужденные будут помещены в разные камеры. Информацию об этом распространяет Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии.



Данный вопрос приказом министра по исполнению наказаний и пробации, предусмотрен изменениями в уставе пенитенциарных учреждений, которые уже вступили в силу.



Цель осуществленных изменений – избежать вредного воздействия табака.















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