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Афгана Мухтарлs похитили с улицы Чонкадзе, утверждает супруга


02.06.2017   15:15
Афгана Мухтарлы похитили из улицы Чонкадзе после того, как он вышел из маршрутного такси - информацию об этом распространила супруга азербайджанского журналиста. По информации Лейлы Мустафаевой, на Афгана Мухтарлы напали два человека, говорящих на грузинском языке.

Адвокат семьи требует изъятия записей видеокамер, установленных по улице Чонкадзе. Арчил Чопикашвили уже обратился к следственным органам.

"От адвоката Афгана Мухтарлы мы узнали, что его похитители говорили по-грузински, и только после того, как поменяли машину, передали его людям, говорящим на азербайджанском языке. Мы изучили возможный маршрут, по которому он возвращался домой. Здесь везде установлены камеры, и можно найти больше деталей происшедшего. Но власть Грузии старается скрыть это, как будто они ни при чем, поскольку у них договор с азербайджанским правительством. Афгана Мухтарлы похитили из Грузии, и ответственность возлагается на грузинские силовые структуры.

Параллельно мы проведем также журналистское расследование"- заявила супруга Афгана Мухтарлы, Лейла Мустафаева.







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