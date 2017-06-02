В Тбилиси до конца года установят 30 общественных туалетов

02.06.2017 16:22



До конца года в разных районах Тбилиси установят 30 общественных туалетов, соответствующий договор Агентство управления имуществом столичной мэрии оформило с победившей в аукционе компанией «Консалтинг Групп».



Столичная мэрия передала места для обустройства туалетов компании «Консалтинг Групп» с правом 20-летнего использования.



Компания берет обязательства ухода и соблюдения там санитарно-гигиенических норм. Арендатор также обязан обеспечить работу круглосуточной «горячей линии».



Воспользоваться современными общественными туалетами в Тбилиси можно будет как за наличные, так и при помощи специальных пластиковых карт, к примеру, «Метроман», которыми пользуются в общественном транспорте.



Согласно договору, общественные туалеты будут адаптированы для лиц с ограниченными возможностями и оснащены столами для пеленания детей. Информационные надписи будут сделаны в том числе шрифтом Брайля.



«Наше принципиальное требование — чтобы туалеты были из легкой конструкции, автоматизированные и доступны для лиц с ограниченными возможностями. В этом направлении мэрия Тбилиси будет активно работать и в будущем, по мере необходимости,будет размещать общественные туалеты в масштабах города», — сказал глава Агентства управления имуществом Карло Лаперадзе.

















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