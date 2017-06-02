«Репортеры без границ» и HRW призывает власти Грузии к скорейшему расследованию дела Мухтарлы

02.06.2017 16:27 Дело азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, который 29 мая пропал в Тбилиси и позже оказался в камере предварительного заключения в Баку, вызвало критические отклики со стороны международных правозащитных организаций.



Расположенная в Париже правозащитная организация «Репортеры без границ» 1 июня опубликовала заявление, в котором потребовало разъяснений от властей Грузии относительно тго, «каким образом был похищен Афган Мухтарлы, азербайджанский журналист, который проживал в изгнании в Тбилиси, и каком образом его вернули в соседний Азербайджан».



«Власти Грузии незамедлительно должны разъяснить, что случилось с Афганом Мухтарлы, и должны обеспечить гарантии безопасности для других азербайджанских беженцев, находящихся в Грузии», - заявил руководитель Управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии организации «Репортеры без границ» Йохан Бир.



«Не имеет значения, Мухтарлы был похищен иностранными оперативными службами или силы безопасности Грузии участвовали в преследовании азербайджанским режимом критиков в его адрес; Это очень тяжелое преступление, что обязательно повлечет негативные последствия», - заявил он.



«Требуем незамедлительного освобождения Афгана Мухтарлы, перед которым сегодня стоит риск пыток и ненадлежащего обращения», - добавил Бир.



Еще одна правозащитная организация Human Rights Watch 31 мая опубликовала заявление, в котором подчеркивает, что в Азербайджане Мухтарлы ждут «сфабрикованные, политически мотивированные обвинения о незаконном пересечении границы и контрабанды», и возможно «ему будет угрожать неминуемая угроза ненадлежащего обращения в заключении.



«Власти Грузии должны расследовать скорейшим образом дело о похищении журналиста Афгана Мухтарлы, а власти Азербайджана должны незамедлительно освободить его и снять с него обвинения», - говорится в заявлении.



Директор Human Rights Watch по вопросам Южного Кавказа Георгий Гогия заявил, что в Азербайджане сложилась тревожная тенденция запугивания и преследования властями оппонентов, и добавил, что организация «серьезно обеспокоена из-за безопасности Мухтарлы».



«Это похищение грубый и трусливый поступок», - заявил Гогия, - «Никто ни на минуту не поверит, что Мухтарлы добровольно пытался перейти в Азербайджан, откуда он сбежал от преследования. Если у властей Азербайджана есть какие-либо доказательства нарушения закона, они могли преследовать его путем экстрадиции. Вместо этого его похитили карикатурные гангстеры», - добавил он.



Human Rights Watch призывает власти Грузии, «незамедлительно расследовать дело похищения Мухтарлы, в том числе и то, участвовали ли грузинские правоохранители в незаконной передаче Мухтарлы на границе, или участвовали ли они активно в его похищении».



Гогия подчеркнул, что власти Грузии разделяют ответственность за судьбу Мухтарлы и они должны сказать правду о своей роли в этом деле «незаконного задержания и возвращения».



В связи с этим делом свое заявление опубликовала также организация Amnesty International, которая отметила, что «это очень зловещее событие для той страны, которая известна карательными мероприятиями против журналистов и правозащитников».















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