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Госаудит выявил низкий показатель присутствия студентов на лекциях


02.06.2017   20:04
Согласно отчету Государственной службы аудита за 2016 год, анализ посещаемости лекций/семинаров студентами выявил, что общий показатель присутствия на лекциях/семинарах в дни проведения наблюдения составил 15%.

В отчете говорится, что Служба аудита изучила показатели академической успеваемости выпускников, которые получили степень бакалавра в трех образовательных учреждениях, избранных для аудита: Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, Государственный университет Илии, и Технический университет Грузии. Анализ выявил, что 64% этих выпускников закончили учебу с показателем академической успеваемости ниже среднего.

В то же время группа аудита избрала тех выпускников, которые в 2000 году на основании высоких баллов, полученных на Единых национальных экзаменах, получили 50% или больше государственного учебного гранта, и закончили соответственное высшее учебное учреждение в 2014 году. Анализ этих данных выявил, что 40% таких выпускников закончили высшее учебное заведение с академическими показателями успеваемости ниже среднего.







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