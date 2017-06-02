Экзамены для педагогов грузинских школ пройдут в июле

02.06.2017 21:08 Национальный центр экзаменов и оценок Грузии обнародовал на своем сайте расписание экзаменов, которые должны сдать педагоги страны для подтверждения своей компетенции по тому или иному предмету.



Экзамен по предмету, который они преподают, а также экзамен по профессиональным навыкам будут сдавать не только действующие педагоги, но и те, которые хотят начать преподавать.



Первый экзамен пройдет 13 июля для педагогов грузинского языка и литературы, математики и естествознания (I-IV классов), грузинского языка и литературы (I-VI классов), естествознания (I-VI классов).



14 июля пройдут экзамены по математике для педагогов I-VI классов, а также для учителей грузинского языка и литературы VII-XII классов и педагогов гражданского образования и физики. 18-19 июля педагоги будут сдавать экзамен по профессиональным навыкам.



Экзамены по математике для педагогов VII-XII классов, а также по истории, биологии, географии пройдут 20 июля. 21 июля пройдут письменные экзамены по английскому, русскому, немецкому, французскому языкам, а также грузинскому как второму языку. В этот же день пройдет экзамен по информационным и коммуникационным технологиям.



Практическую часть экзамена по английскому языку, русскому, немецкому, французскому, грузинскому как второму языку, информационным и коммуникационным технологиям педагоги будут сдавать 22-23 июля. Экзамены по химии, прикладному и изобразительному искусству, спорту и музыке пройдут 24 июля.



В прошлом году только 20% педагогов Грузии смогли сдать экзамен по их профильным предметам. Из более чем 17 тысяч вышедших на экзамен только 3,4 смогли преодолеть минимальный порог компетенции.



"Спутник-Грузия"











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