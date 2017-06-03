Началась регистрация претендентов на звание лучшего учителя Грузии

03.06.2017 14:03 Все педагоги Грузии, желающие получить национальную награду и стать лучшим учителем года, должны пройти регистрацию онлайн до 14 июля, говорится в сообщении на сайте Национального центра профессионального развития учителей.



В Грузии впервые выявят самого заслуженного педагога страны и вручат "Национальную награду учителя", что даст возможность участвовать в международном конкурсе учителей, главный приз которого 1 миллион долларов.



"Национальная награда учителя" — часть глобальной кампании "Мировая премия учителя" (The Global Teacher Prize). Премию ежегодно вручает фонд Varkey GEMS Foundation самому выдающемуся учителю с передовыми взглядами, проявляющему внимание к своим ученикам и вдохновляющему их и окружающих людей.





После регистрации пройдет трехэтапный отбор конкурсантов. Претендентов выберет компетентное жюри, состоящее из 17 человек. Это специалисты сферы образования, ученые, педагоги и представители СМИ.



На первом этапе конкурса пройдет техническая проверка заявок, на втором этапе будет выявлена десятка лучших конкурсантов, а на третьем этапе, который состоится 20 сентября, станут известны имена пяти финалистов.



Первого обладателя "Национальной награды учителя" установят 5 октября во Всемирный день учителя. Денежный приз в размере 10 тысяч лари (порядка 4,1 тысяч долларов) лучшему педагогу передаст вдова бизнесмена Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе-Патаркацишвили.



В мае представители министерства образования и науки Грузии, коалиции "Образование для всех — Грузия" и Национальный центр профессионального развития учителей" подписали меморандум, который предусматривает внедрение ежегодной "Национальной награды учителя".



При выборе победителя The Global Teacher Prize учитывают следующие параметры: признание достижений учителя в школе и за ее пределами; применение инновационных и эффективных методов обучения; достижения за пределами школы; побуждение других к освоению профессии учителя; внесение вклада в общественное обсуждение профессии; достижение наглядных результатов при обучении учеников в классе; воспитание детей в русле глобализации с уважением общечеловеческих ценностей.



"Спутник-Грузия"











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