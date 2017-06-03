Грузинские адвокаты Афгана Мухтарлы требуют, чтобы следствие вела Главная прокуратура Грузии

03.06.2017 19:50 Грузинские защитники интересов азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы требуют, чтобы следствие вела Главная прокуратура Грузии.



Как заявил руководитель организации «42-я статья конституции» Арчил Чопикашвили, согласно новым обстоятельствам, выясняется, что дело выходит за рамки расследования районного отделения Старого Тбилиси. По словам Чопикашвили, семья и адвокаты Афгана Мухтарлы намерены обратится с соответствующим требованием к Главной прокуратуре.



«Мы не исключаем, что обратимся к Главной прокуратуре, поскольку местом совершения этого преступления является не только Тбилиси, это преступление продолжилось на всем пути на территории Грузии. Он был незаконно лишен свободы на всем пути до Лагодехи. Поэтому это дело должно расследовать уже не только отделение Старого Тбилиси. Также, исходя из новых обстоятельств и информации, может быть начато следствие в отношении тех должностных лиц, которые могут быть связаны с этим преступлением. Поэтому мы требуем, чтобы прокуратура провела тщательное расследование», - заявил Чопикашвили.



По его словам, не исключено, что в опасности могут оказаться жизнь и здоровье азербайджанского журналиста.



«Вчера нам стали известны новые фактические обстоятельства, что похитители были в форме силового ведомства. Это обстоятельство заставляет думать, что, с большой вероятностью, жизнь и здоровье этого человека могут оказаться в опасности. Единственное, что я смог – связаться с бакинским офисом Красного Креста и передать эту информацию. Позже мы выяснили, что была попытка попасть Афгану Мухтарлы, но из-за каких-то бюрократических причин Красный Крест к нему не пустили», - заявил Чопикашвили.















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