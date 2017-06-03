Люди, одетые в полицейскую форму, силой усадили Афгана Мухтарлды в машину и избили - адвокат

03.06.2017 21:45 Адвокат азербайджанского журналиста Неймат Керимли говорит о деталях похищения Афгана Мухтарлы. На сегодняшней пресс-конференции Керимли заявил, что Мухтарлы детально рассказал ему, где его посадили в машину в Тбилиси и как привезли к границе с Азербайджаном. Адвокат со ссылкой на азербайджанского журналиста рассказывает, что лица, силой усадившие его в машину недалеко от дома, были одеты в полицейскую форму.



«Когда Афган Мухтарлы возвращался домой, он сначала позвонил своему другу, а затем жене, спросив, не нужно ли купить хлеба или чего-то еще. Зашел в магазин за хлебом, купил и продолжил путь домой. Когда приблизился к дому, внезапно перед ним остановилась машина, из нее вышли три человека, одетые в полицейскую форму. С ними было еще одно лицо в гражданской одежде. Они силой усадили Мухтарлы в машину, избили и нанесли повреждения. Он попытался оказать сопротивление, это вновь привело к физическим оскорблениям. Как говорит Афган, машина, в которую его посадили, была марки «Опель», - заявил адвокат, добавив, что следы насилия у его подзащитного по-прежнему видны.



По информации Неймата Керимли, азербайджанского журналиста вывезли из Тбилиси, после чего надели на голову мешок и крепко связали руки.



«Мухтарлы не понял, куда они едут, однако догадался, что они покинули город. Как говорит Афган Мухтарлы, похитители в основном молчали, сказали лишь несколько слов, но он понял, что говорили по-грузински. Потом его пересадили в другую машину, где слышен был разговор на азербайджанском. Когда вывели из машины и завели в комнату, Мухтарлы находился уже на территории Азербайджана. Он узнал отделение департамент пограничной полиции. Затем кому-то по имени Джеро сказали, что Афган Мухтарлы уже в их руках. На другой день его повезли в Баку. Вечером возбудили дело и в процесс включились юристы», - заявил Неймат Керимли.















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