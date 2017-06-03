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Супруга журналиста Мухтарлы отказывается от гражданства Грузии


03.06.2017   22:52
Семья азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы отказывается от принятия гражданства Грузии. Как заявляет супруга Мухтарлы, Лейла Мустафаева, принятие гражданства Грузии для них категорически неприемлемо.

Она также утверждает, что власти Грузии пытаются поставить шоу.

"Принять гражданство Грузии я не соглашусь. Это бы означал отказ от гражданства моей страны, чего я не хочу. Год назад я попросила право жительства и тогда мне ответили, что якобы мы занимаемся опасными делами, и отказали. Сейчас изменилось что-либо? Я уже не опасна. У меня большая просьба не ставить шоу из дела похищения журналиста, лучше пусть правоохранители расследуют дело должным образом", - заявила Мустафаева.

Напомним, что премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня обратился к президенту с просьбой в качестве исключения предоставить семье Афгана Мухтарлы гражданство Грузии.






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