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Семье Афгана Мухтарлы предложили государственную охрану
04.06.2017 12:15
Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили предложил супруге азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, Лейле Мустафаевой, выделить государственную охрану. Об этом заявила Мустафаева по завершении встречи в МВД. Выделение охраны связано с тем, что после задержания Мухтарлы члены его семьи не чувствуют себя защищенными.
По словам Мустафаевой, на встрече также говорили о предложении премьера предоставить семье задержанного азербайджанского журналиста гражданства Грузии. Мустафаева еще раз заявила, что не намерена принимать гражданство Грузии.
Напомним, что вчера премьер обратился к президенту с просьбой в качестве исключения предоставить семье Афгана Мухтарлы гражданство Грузии. Президентская администрация заявила, что готова выполнить данную просьбу.
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