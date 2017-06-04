Семье Афгана Мухтарлы предложили государственную охрану

04.06.2017 12:15 Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили предложил супруге азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, Лейле Мустафаевой, выделить государственную охрану. Об этом заявила Мустафаева по завершении встречи в МВД. Выделение охраны связано с тем, что после задержания Мухтарлы члены его семьи не чувствуют себя защищенными.



По словам Мустафаевой, на встрече также говорили о предложении премьера предоставить семье задержанного азербайджанского журналиста гражданства Грузии. Мустафаева еще раз заявила, что не намерена принимать гражданство Грузии.



Напомним, что вчера премьер обратился к президенту с просьбой в качестве исключения предоставить семье Афгана Мухтарлы гражданство Грузии. Президентская администрация заявила, что готова выполнить данную просьбу.















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