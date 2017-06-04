Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Семье Афгана Мухтарлы предложили государственную охрану


04.06.2017   12:15
Заместитель министра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили предложил супруге азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, Лейле Мустафаевой, выделить государственную охрану. Об этом заявила Мустафаева по завершении встречи в МВД. Выделение охраны связано с тем, что после задержания Мухтарлы члены его семьи не чувствуют себя защищенными.

По словам Мустафаевой, на встрече также говорили о предложении премьера предоставить семье задержанного азербайджанского журналиста гражданства Грузии. Мустафаева еще раз заявила, что не намерена принимать гражданство Грузии.

Напомним, что вчера премьер обратился к президенту с просьбой в качестве исключения предоставить семье Афгана Мухтарлы гражданство Грузии. Президентская администрация заявила, что готова выполнить данную просьбу.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
IFC купила 22% еврооблигаций «Банка Грузии»
Рейс Тбилиси-Казань отменила Россия - Airzena
Годовая инфляция в Грузии в мае составила 6,6%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии
В Сочи абхаз расстрелял подругу и пытался покончить с собой
Россия не желает брать ответственность за действия своих подопечных на оккупированных территориях
Российской помощи абхазам не хватает - будут собирать с миру по копейке
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Глава МИД Армении посетит Италию
Азербайджанский батальон завершил учения с НАТО
Евкуров: Ингушетия поднялась на 32 пункта в рейтинге состояния инвестклимата в 2017 году
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна