Православный мир отмечает сегодня Пятидесятницу

04.06.2017 13:32 Православный мир отмечает сегодня Пятидесятницу. В связи с этим в храмах пройдут торжественные службы.



Как сообщают в Патриархии Грузии, Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в 10:00 начнет праздничную службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы. В этот день верующие традиционно приходят в храм с цветами и свечами. В завершение службы молящиеся совершат коленопреклонение.



Пятидесятница отмечается на пятидесятый день после Воскресения Христова. По преданию, после вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Его Воскресения. У евреев был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью и другими учениками Христовыми, а также прочими верующими, находились в одной горнице в Иерусалиме. Был третий час дня. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил он весь дом, где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных языках, которых прежде не знали.



Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошел на апостолов в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души.

В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать о воскресшем Христе на их родных языках. Проповедь так подействовала на слушавших ее, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» Петр ответил им: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прошения грехов; тогда и вы получите дар Святого Духа»



Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом, начало устраиваться на земле Царство Божие, то есть Церковь Христова.















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