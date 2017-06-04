На курортах Аджарии открыт морской сезон

04.06.2017 14:24 МВД Грузии объявило морской сезон открытым – более сотни подготовленных спасателей приступили к службе на самых посещаемых курортах черноморского побережья Грузии – в Аджарии.



Агентство МВД Грузии по управлению чрезвычайными ситуациями отобрало и переподготовило для морского сезона 2017 года 135 спасателей.



Заместители министра внутренних дел и директор Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями передали спасателям в Батуми новое оборудование, рабочие формы, медицинские сумки со средствами оказания первой помощи и другой необходимый инвентарь.



Для улучшения условий работы спасателей в новом сезоне в Батумском порту был оборудован специальный спасательный пост. Также были проведены различные мероприятия для предотвращения несчастных случаев.



«В результате проведенных мероприятий значительно уменьшилось количество несчастных случаев на море. Наши спасатели за последние два года оказали профессиональную и своевременную помощь сотням людей. В 2015-2016 годах были спасены более 700 человек. И в этом году мы встречаем морской сезон подготовленными соответствующим образом», — заявил на церемонии в Батуми заместитель министра внутренних дел Мераб Малания.



"Новости-Грузия"











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