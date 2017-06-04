Сколько грузин родились за границей за последние 25 лет

04.06.2017 17:00 За последние 25 лет за границей родились минимум 200 тысяч грузин, сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на председателя "Фонда демографического возрождения Грузии" Тамару Чибурданидзе.



В течение последних нескольких месяцев представители Фонда вместе с демографами беседовали с представителями грузинских диаспор, проживающими за рубежом. На основе данных, полученных от диаспор, было подсчитано предположительное количество детей, которые родились за границей за последние 25 лет.



По словам Чибурданидзе, показатель может быть в два раза больше, учитывая, что многие семьи не зарегистрированы официально и нелегально находятся в той или иной стране.



"Точной статистики о проживающих за рубежом грузинах и рожденных там наших соотечественниках нет, но существуют демографические расчеты о гражданах репродуктивного возраста, уехавших из Грузии, и с учетом этих неточных расчетов, за рубежом за последние 25 лет родились минимум 200 тысяч грузин", — сказала Чибурданидзе.



Многие грузинские семьи, у которых рождается ребенок за границей довольствуются гражданством только той страны, в которой они проживают. Именно поэтому Чибурданидзе считает, что будет хорошо, если граждане Грузии смогут получить двойное гражданство по упрощенной системе.



"Желание родить за границей ребенка из-за благоприятных условий есть почти у каждой грузинской семьи. Поэтому, мы думаем, что количество маленьких грузин, рожденных за рубежом, гораздо больше" — подчеркнула Чибурданидзе.



Количество граждан Грузии, проживающих за рубежом, в начале 19 века составляло порядка 400 тысяч, а сейчас перевалило за миллион, отметила Чибурданидзе, добавив, что для Грузии, как для страны, в которой количество населения с каждым годом уменьшается, важно иметь тесную связь с соотечественниками.



"Эта связь особенно нужна детям, большая часть которых грузинский язык или не знает, или знает плохо", — подчеркнула Чибурданидзе.



"Новости-Грузия"











• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

