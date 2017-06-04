Специалисты изучают уровень загрязнения реки Мтквари

04.06.2017 18:41 Специалисты Национального агентства окружающей среды проверяют уровень загрязнения крупнейшей в стране и в регионе Южного Кавказа реки Мтквари (Кура), говорится в сообщении министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии.



"Специалисты экспресс-лаборатории агентства взяли пробы воды на реке Мтквари, на месте определили физико-химические параметры. Органические и неорганические загрязнители, тяжелые металлы проверят в лаборатории агентства, результаты которых станут известны через несколько дней", — отмечено в сообщении.



Национальное агентство окружающей среды ведет мониторинг реки Мтквари в 14 точках и у 17 притоков.



Грузия находится на третьем месте в Европе по обилии водных ресурсов. На территории Грузии протекает более 26 тысяч рек, общая длина которых достигает 60 тысяч километров.



Река Мтквари – самая крупная река Грузии и всего Закавказья. Она проходит по территориям сразу трех государств. Свое начало Мтквари берет в Турции, затем протекает через территорию Грузию и заканчивает свое путешествие в Азербайджане, впадая в Каспийское море.



Площадь бассейна реки – 188 тысяч квадратных километров. А общая длина Мтквари составляет более 1,5 тысяча, из них на территории Грузии — 390 километр.



"Новости-Грузия"











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