Во время матча чемпионата мира по регби в Тбилиси погас свет

05.06.2017 11:44 Свет погас во время встречи команд Англии и Уэльса в рамках чемпионата мира по регби среди юниоров. К этому моменту Англия побеждала Уэльс со счетом 24:3. Из-за проблем с освещением судья решил прервать матч. Свет появился через несколько минут, после чего игра была продолжена.



Компания Теласи, владеющая электросетями Тбилиси, заявляет, что не отключала свет на стадионе «Авчала», где накануне во время официального матча по регби на несколько минут был отключен свет.



«4 июня в 21 час 15 минут на Авчальском стадионе во время встречи в рамках юношеского чемпионата мира по регби на стадионе был временно отключен свет. В связи с этим хотим заявить, что со стороны компании Теласи не имело место никаких неполадок для подачи электроэнергии стадиону. Исходя из этого, неполадки были вызваны проблемами во внутренней сети стадиона», — говорится в заявлении Теласи.















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