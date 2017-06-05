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9% россиян считают Грузию враждебным государством - «Левада-центр»


05.06.2017   11:47
По данным опроса Левада-центра, каждый пятый житель России (21%) считает, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону. 17% сказали об обратном, а еще 54% пока не видят изменений.

Наиболее близкими друзьями России опрошенные считают Беларусь (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%). Также в число дружественных для России стран вошли Сирия (15%), Индия (14%), Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

Главными врагами страны россияне назвали США (69%), Украину (50%), а также Германию (24%). Помимо этого, враждебно настроенными по отношению к России странами респонденты считают Латвию и Литву (по 24%), 21% — Польшу, 16% — Эстонию, 15% — Великобританию, 9% — Грузию, 8% — Францию.

Год назад, в июне 2016 года 72% россиян считали, что наиболее враждебно к нашей стране настроены США. Второе место заняла Украина – 48%, третье – Турция, 29%.






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