9% россиян считают Грузию враждебным государством - «Левада-центр»

05.06.2017 11:47 По данным опроса Левада-центра, каждый пятый житель России (21%) считает, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном меняются в лучшую сторону. 17% сказали об обратном, а еще 54% пока не видят изменений.



Наиболее близкими друзьями России опрошенные считают Беларусь (46%), Китай (39%) и Казахстан (34%). Также в число дружественных для России стран вошли Сирия (15%), Индия (14%), Армения (12%), Куба (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).



Главными врагами страны россияне назвали США (69%), Украину (50%), а также Германию (24%). Помимо этого, враждебно настроенными по отношению к России странами респонденты считают Латвию и Литву (по 24%), 21% — Польшу, 16% — Эстонию, 15% — Великобританию, 9% — Грузию, 8% — Францию.



Год назад, в июне 2016 года 72% россиян считали, что наиболее враждебно к нашей стране настроены США. Второе место заняла Украина – 48%, третье – Турция, 29%.















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