Гражданство Грузии нужно Афгану больше, чем мне - Лейла Мустафаева

05.06.2017 15:42 Гражданство нужно моему супругу больше, чем мне, - об этом заявила жена азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева.



Как сообщила Мустафаева журналистам, в департаменте полиции Старого Тбилиси речь пойдет, предположительно, о мерах безопасности.



«Это не допрос. У нас будет разговор о мерах безопасности. Я еще раз заявлю, что не намерена принимать гражданство Грузии. Дело моего супруга, Афгана Мухтарлы, гораздо важнее. Помощь нужна не мне, а Афгану Мухтарлы, гражданство ему нужно больше, чем мне», - заявила Лейла Мустафаева.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

