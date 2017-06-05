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Гражданство Грузии нужно Афгану больше, чем мне - Лейла Мустафаева


05.06.2017   15:42
Гражданство нужно моему супругу больше, чем мне, - об этом заявила жена азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева.

Как сообщила Мустафаева журналистам, в департаменте полиции Старого Тбилиси речь пойдет, предположительно, о мерах безопасности.

«Это не допрос. У нас будет разговор о мерах безопасности. Я еще раз заявлю, что не намерена принимать гражданство Грузии. Дело моего супруга, Афгана Мухтарлы, гораздо важнее. Помощь нужна не мне, а Афгану Мухтарлы, гражданство ему нужно больше, чем мне», - заявила Лейла Мустафаева.






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