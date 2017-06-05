Здание Центра культуры в Бакурцихе передано Патриархии Грузии

05.06.2017 17:51 Согласно решению муниципального собрания Гурджаанского района, здание Центра культуры, расположенного в селе Бакурцихе (Кахетия), стоимость которого составляет 3 045 300 лари, будет передано Патриархии Грузии.



Голосование по данному вопросу, проходило в сакребуло Гурджаани, и получило единогласную поддержку.



Следует отметить, что на реабилитацию Культурно-образовательного и предпринимательского центра, было потрачено около двух миллионов лари.



Как сообщает «Первый канал» Общественного вещателя Грузии (ОВГ), работы по реабилитации были профинансированы «Всемирным банком» (The World Bank) и правительством Грузии.















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