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Здание Центра культуры в Бакурцихе передано Патриархии Грузии


05.06.2017   17:51
Согласно решению муниципального собрания Гурджаанского района, здание Центра культуры, расположенного в селе Бакурцихе (Кахетия), стоимость которого составляет 3 045 300 лари, будет передано Патриархии Грузии.

Голосование по данному вопросу, проходило в сакребуло Гурджаани, и получило единогласную поддержку.

Следует отметить, что на реабилитацию Культурно-образовательного и предпринимательского центра, было потрачено около двух миллионов лари.

Как сообщает «Первый канал» Общественного вещателя Грузии (ОВГ), работы по реабилитации были профинансированы «Всемирным банком» (The World Bank) и правительством Грузии.






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