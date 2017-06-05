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Супруге и ребенку Афгана Мухтарлы выделена государственная охрана
05.06.2017 18:05
Лейле Мустафаевой и ее малолетнему ребенку назначена охрана, - об этом журналистам сообщил адвокат Афгана Мухтарлы Арчил Чопикашвили.
«Приняли решение о том, что будет назначена охрана госпоже Лейле и ее малолетнему ребенку, также обсудят и вопрос охраны для свидетелей по делу, и позже известят нас об этом», - сообщил Арчил Чопикашвили.
В отделении полиции №1 района Старый Тбилиси около 2 часов продолжалась встреча Лейлы Мустафаева и адвоката с представителями ведомства. По заявлению адвоката и Мустафаевой, беседа, в основном, касалась безопасности семьи Афгана Мухтарлы и свидетелей по данному делу.
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