Супруге и ребенку Афгана Мухтарлы выделена государственная охрана

05.06.2017 18:05 Лейле Мустафаевой и ее малолетнему ребенку назначена охрана, - об этом журналистам сообщил адвокат Афгана Мухтарлы Арчил Чопикашвили.



«Приняли решение о том, что будет назначена охрана госпоже Лейле и ее малолетнему ребенку, также обсудят и вопрос охраны для свидетелей по делу, и позже известят нас об этом», - сообщил Арчил Чопикашвили.



В отделении полиции №1 района Старый Тбилиси около 2 часов продолжалась встреча Лейлы Мустафаева и адвоката с представителями ведомства. По заявлению адвоката и Мустафаевой, беседа, в основном, касалась безопасности семьи Афгана Мухтарлы и свидетелей по данному делу.















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