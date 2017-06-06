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Действующие в Грузии автошколы могут обязать пройти авторизацию
06.06.2017 10:43
Действующим в Грузии более чем 1000 автошколам, возможно, придется пройти авторизацию. По инициативе Министерства внутренних дел на экзамены на водительские права будут допущены только те лица, которые получат соответствующее знание в авторизированном учреждении, и получат сертификат.
Владельцы автошкол, действующих в столице, заявляют, что мелкие игроки рынка могут не выдержать новую реформу, и большинство автошкол закроется.
В Ассоциации автошкол говорят о необходимости реформы, но заявляют, что министерство должно разработать критерии авторизации вместе с неправительственным сектором. В результате реформы, предположительно, будет обязательной переподготовка инструкторов, и оснащение школ современной инфраструктурой.
Часть специалистов усматривает в инициативе МВД риски монополии бизнеса и коррупции.
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